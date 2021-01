Macht er den Abflug? Vertrag von Genki Haraguchi läuft aus, 96 zögert mit Angebot

Der Ja­pa­ner knackte gegen St. Pauli (2:3) mal wieder zu Fuß die 30-Stundenkilometer-Marke, innerhalb von nicht einmal zwei Minuten traf er doppelt. Das sind die kurzen Momente, in denen Haraguchi bestätigt, dass er einer der schnellsten, vielseitigsten und komplettesten Spieler der 2. Liga ist. Der 29-Jährige zeigt es aber nicht oft genug. Das ist einer der Gründe, warum Hannover 96 bislang zögert mit einem Angebot zur Vertragsverlängerung.

Der Beifahrersitz im „Club Car“, dem kleinen Flitzer der 96-Physios, ist reserviert. Genki Haraguchi lässt sich damit nach fast jedem Training zur Kabine kutschieren. Nicht, dass der Japaner faul wäre – im Gegenteil. Er flitzt halt gern in der elektrischen Klubkarre, mit der sonst Verletzte abtransportiert werden. Haraguchi verletzt sich fast nie, er ist der flinke Hase, der vorausläuft.

In dieser Saison ist der Zug nach dem 2:3 gegen St. Pauli abgefahren, vermutet 96-Chef Martin Kind: „Der Aufstieg sollte jetzt kein Thema mehr sein.“ Entsprechend müsste Haraguchi seine Verdienstvorstellung auf Zweitliganiveau schrauben, um dann bei einem späteren Aufstieg wieder daran zu drehen. Die Corona-Krise drückt die Gehaltsansprüche im Profifußball insgesamt, was bisher nicht jeder Spieler einsieht. Aber diese Schwankung betrifft alle Profiklubs.

In dem Punkt Gehalt werden sich 96 und Haraguchi nur langsam annähern. Denn der Japaner verdient seit seiner Verpflichtung 2018 (4 Millionen Euro) so gut wie ein Bundesliga-Spieler. Damals spielte 96 noch in der Bundesliga und möchte wieder dorthin zurück.

Er machte alle 16 Spiele, stand immer in der Startelf und ist zweitbester Scorer (drei Tore/fünf Vorlagen) und der Spieler mit der längsten Einsatzzeit – noch vor Torwart Michael Esser und Kapitän Dominik Kaiser. Der Nationalspieler möchte seine herausragende Stellung gern an seinem Gehalt ablesen können und sich entsprechend verbessern.

96 zeigt sportlich zu viele Schwankungen, selten bietet Haraguchi derart mitreißende Szenen wie in der zweiten Hälfte gegen St. Pauli – sei es mit seinem Solo vor dem 1:2 oder dem Flugkopfball zum 2:2. „Genau wie die komplette Truppe war er in der ersten Hälfte sehr defensiv, sehr zurückhaltend und sehr passiv“, analysierte Kenan Kocak, „aber in der zweiten Halbzeit war sein Tor der Dosenöffner, danach war das Team da.“

Wut nach der St.-Pauli-Niederlage

Am Ende waren alle Punkte weg. Haraguchi wirkte nach der Partie wütend, in klarstem Deutsch sagte er: „Wir hatten einen Sieg in unserer Hand, aber – wie soll ich sagen – auf der Anzeigetafel steht ein anderes Ergebnis.“ Seine Tore habe er „gar nicht im Kopf; wenn wir nichts holen, ist es egal, ob ich Tore oder Assists gemacht habe“.

Der Japaner kann sich mit weiteren Treffern für 96 oder für einen neuen Vertrag bei einem anderen Klub empfehlen. Sollte er einen klaren Kurs in seine Leistung bringen, wird es allen Seiten nützen. Wo er dann in der kommenden Saison parken wird? Das ist aktuell völlig offen.