2. Runde ausgelost: 96 empfängt im Pokal den Zweitliga-Rivalen aus Düsseldorf

Am Sonntagabend sind im Rahmen der Sportschau die Paarungen der 2. Runde des Wettbewerbs ausgelost worden. Diese werden am 26. (Dienstag) und 27. Oktober (Mittwoch) ausgespielt. "Losfee" Kanu-Olympiasieger Ronald Rauhe hat 96 ein Heimspiel gegen Düsseldorf beschert. In der 1. Runde hatte sich der Zweitliga-Rivale deutlich mit 5:0 beim VfL Oldenburg durchgesetzt. Die genaue Terminierung für die Partie erfolgt noch.

2020/21: In der ersten Runde setzte sich Hannover 96 noch mit 3:2 bei den Würzburger Kickers durch, danach folgte das Aus in Runde zwei. Kurz vor Weihnachten verlor 96 mit 0:3 im eigenen Stadion gegen Werder Bremen. ©

DFB-Pokal: So weit kam Hannover 96 in den vergangenen 16 Jahren

"Das wird ein Duell auf Augenhöhe. Bis dahin wird es vermutlich für beide Klubs darum gehen, dem nicht zufriedenstellenden Ligastart entgegenzuwirken", sagt Sportdirektor Marcus Mann. Coach Jan Zimmermann sieht's ähnlich: "Beide Teams hatten sich in der Liga mehr erhofft und haben im Kader mehr Potenzial. Ich hoffe, dass wir bis Ende Oktober mit besseren und konstanteren Leistungen mehr Menschen davon überzeugen, ins Stadion zu kommen."

Das letzte Kräftemessen beider Mannschaften in diesem Wettbewerb liegt übrigens noch gar nicht so lange zurück: Am 26. Oktober 2016 (ein gutes Omen?) fegte 96 die Fortuna nach einer furiosen Anfangsphase mit 6:1 aus der HDI-Arena. Torschützen: Felix Klaus (jetzt ein Düsseldorfer), Martin Harnik (je 2), Artur Sobiech und Sebastian Maier.

Bereits anderthalb Wochen nach dem Duell im Pokal treffen sich die Roten und die Fortuna übrigens wieder, dann in der Liga in Düsseldorf.

Die weiteren Schritte zum Endspiel in Berlin (21. Mai) sind übrigens diese: Achtelfinale am 18./19. Januar, Viertelfinale am 1./2. März und Halbfinale am 19./20. April. Träumen muss erlaubt sein.