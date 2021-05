Neue Nachhaltigkeit? 96-Ausnahmetalent Muslija steht am Scheideweg seiner Karriere

Auf seinem Instagram-Profil lässt Florent Muslija 96-Fans an Palmenpanorama und Urlaubsgefühlen teilhaben, schlappt in einem seiner Videos in Gucci-Sandalen zu sanften Klavierklängen entspannt an der Uferpromenade entlang. Aber wohin führt Muslijas Weg fußballerisch? Der 22-Jährige geht ins letzte Vertragsjahr mit 96 und steht an einem Scheideweg seiner Karriere. Startet er durch – oder bekommt er sein Talent doch nicht nachhaltig auf den Platz?

Anzeige

Fürs Erste urlaubt der 96-Techniker nach einer durchwachsenen Saison in der Türkei. Muslija weilt mit Frau, Kind und Kumpel Waldemar Anton (plus Partnerin) in Izmir. Sonne, Palmen, fast 30 Grad. Und vielleicht gibt Anton ihm obendrein ja Tipps für die Karriereführung. Nimmt Muslija sich den einstigen 96-Kapitän zum Vorbild, wird die Fußballerzeit erfolgreich. Anton hat sich nach dem Wechsel auch in Stuttgart als Leistungsträger etabliert, der VfB schaffte den Klassenerhalt in der 1. Liga locker und wurde sogar Neunter.