Außenband gerissen! Franck Evina muss kurz nach 96-Rückkehr erneut operiert werden

Erst vor zwei Wochen ist Franck Evina wieder ins Mannschaftstraining eingestiegen, jetzt muss der Sommer-Neuzugang von Hannover 96 erneut lange Zeit aussetzen. Der 20-Jährige hat sich im Training in einem Zweikampf das Außenband des rechten Knies gerissen und soll am Mittwoch in Augsburg bei Dr. Ulrich Boenisch operiert werden, der Kniespezialist hat die Diagnose aus der Magnetresonanztomographie (MRT) vom Montag bereits bestätigt.

Evina wird also abermals monatelang fehlen. Schon im Oktober des vergangenen Jahres war der schnelle Außenbahnspieler, der in der Jugend des FC Bayern ausgebildet worden ist, wegen dieser Verletzung außer Gefecht gesetzt worden. Die alte Ruptur sei allerdings nicht aufgebrochen, betont 96. Sie sei vollständig ausgeheilt gewesen, jetzt eine andere Stelle des Außenbandes betroffen.