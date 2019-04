Hannover 96: Außenverteidiger Miiko Albornoz droht das Saisonaus

Pech für Hannover 96 und seinen linken Außenverteidiger Miiko Albornoz: Bei der 0:1-Niederlage am Sonntag gegen den FC Schalke 04 verletzte sich der Chilene in der 56. Spielminute in einem Zweikampf mit dem Schalker Torschützen Suat Serdar. Serdar erwischte an der Außenlinie Albornoz' Standbein, wobei der Fuß des 28-Jährigen soweit umknickte, dass es zu einer Außenbandteilruptur im linken Sprunggelenk kam. Nach kurzer Erstbehandlung versuchte es Albornoz noch einmal, musste jedoch kurz darauf das Spielfeld verlassen. Die Untersuchung fand am Montagvormittag statt, die Diagnose bedeutet eine mehrwöchige Pause, im schlechtesten Fall gar das Saisonaus für den Chilenen.