Außenverteidiger gesucht: Kommt Bröndbys Anthony Jung im zweiten Anlauf zu 96?

Es gibt viel zu tun für Gerhard Zuber, aber stressen will der Sportdirektor von Hannover 96 sich nicht lassen. Schließlich schließt der Transfermarkt erst in genau zwei Monaten, viel Zeit zum Kaderbauen. Bis zu den nächsten Verpflichtungen wird 96 natürlich trotzdem eher Tage als Wochen brauchen – und vor allem bei den Außenverteidigern muss sich schnell etwas tun.

"Aber wir haben natürlich intern Optionen"

Fünf sind weg seit der Sommerpause (Horn, Albornoz, Ostrzolek, Jung, Korb), bisher null Neue da. Zuber: „Klar ist das ein Thema, wir haben bisher weder einen Rechts- noch einen Linksverteidiger, schauen uns um. Aber wir haben natürlich intern Optionen.“ Ob es für die auch für die Startelf reicht? Ungewiss bis unwahrscheinlich.

Philipp Ochs ist eine der internen Optionen für links hinten. Der 23-Jährige könnte nach seinem Winterwechsel zu 96 nun wichtiger werden für Trainer Kenan Kocak. Ochs ist eine Allzweckwaffe – auch in der Defensive. Der Linksfuß kann links in der Abwehr spielen, half da aushilfsweise schon mal beim 2:3 in Darmstadt. Edgar Prib könnte in der Theorie ebenfalls helfen, aber Kocak baut nicht auf den 96-Dauerbrenner. Prib darf sich einen neuen Klub suchen.