Die Roten in Noten: So waren die 96-Profis gegen Dynamo Dresden in Form

Auch nach dem dritten Spiel der Zweitliga-Saison wartet Hannover 96 weiter auf einen Sieg. Beim Gastspiel am Samstagabend in Dresden kassierten die Roten eine 0:2-Niederlage. Damit wird es langsam ungemütlich in der Liga, mit nur einem Zähler steht das Team von Jan Zimmermann auf dem 14. Tabellenplatz.

Daferner lässt Dresden jubeln

Von Beginn an wurden die Schwarz-Gelben lautstark von ihren Fans angetrieben. Nach etwas stockendem Start kam auch Hannover besser ins Spiel, blieb aber zu ungefährlich vor dem gegnerischen Kasten. Torabschlüsse gab es vor der Pause auf beiden Seiten nicht wirklich. Dafür ging es nach der Halbzeit ganz schnell und Christoph Daferner brachte die Dresdener per Kopf in Führung (47.). 96 blieb weiter harmlos und kassierte kurz vor dem Ende noch das 0:2 durch Sebastian Mai (82.).