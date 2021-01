Hannover 96 erneut auf Tour: Darum können Busfahrten der Mannschaft nicht schaden

Am späten Mittwochabend beginnt in Karlsruhe das nächste Auswärtsspiel von 96. Knapp zwölf Stunden Busfahrt für anderthalb Stunden Fußball. Fast dieselbe Reisezeit hatte 96 vor und nach der Partie in Nürnberg gebraucht. Konsequenz: Die Mannschaft war zwischen den beiden Spielen gar nicht auf dem Platz.

Außer den in Franken gesperrten Jaka Bijol und Marcel Franke war kein Spieler auf der Trainingsanlage. Nur die Torhüter trainierten sowohl Montag als auch Dienstag auf der Mehrkampfanlage mit Torwarttrainer Rolf Moßmann. Den Flug nach Nürnberg oder Karlsruhe spart sich der Klub. „Ob mit dem Fahrrad, dem Zug, dem Flugzeug oder mit dem Bus, es gibt keine Ausreden“, sagt Trainer Kenan Kocak.