Letzte Infos zum Auswärtsspiel von Hannover 96 beim Karlsruher SC

Nach drei Niederlagen in Serie zum Jahresausklang haben es die Badener in 2021 bisher richtig krachen lassen. War das 4:2 bei Schlusslicht Würzburg noch erwartbar, hat der KSC bei den 3:2-Siegen gegen Fürth und in Kiel überrascht; zuletzt trennte man sich vom 1. FC Heidenheim 1:1. 96 legte im neuen Jahr mit einem 4:0 gegen Sandhausen los und ließ ein 2:1 in Darmstadt folgen. Das 2:3 gegen Kellerkind St. Pauli war ein herber Dämpfer, dem die Roten jüngst jedoch ein umso furioseres 5:2 in Nürnberg folgen ließen.

Die Statistik

Das letzte Duell zwischen den beiden Mannschaft war logischerweise das Hinspiel am 1. Spieltag. Vor zu dieser Zeit erlaubten 500 Zuschauern setzte sich 96 in der HDI-Arena dank der Treffer von Dominik Kaiser und Linton Maina mit 2:0 (1:0) durch. Auch insgesamt spricht die Statistik für Hannover: In 38 Pflichtspielen hieß der Sieger 21-mal 96, sechs Partien endeten unentschieden, elfmal setzte sich der KSC durch.

Personalsituation bei 96

Der Notstand in der Defensive hat sich mit der Rückkehr der zuletzt gesperrten Marcel Franke und Jaka Bijol erledigt, einzig der verletzte Innenverteidiger Simon Falette ist keine Option. Kocak muss sich also entscheiden, ob er die in Nürnberg überzeugenden Ersatzleute Baris Basdas und Josip Elez wieder aus der ersten Elf nimmt. Linton Maina, Mike Frantz und Franck Evina fehlen längerfristig, Simon Stehle hat muskuläre Probleme und kann deshalb ebenfalls nicht zum Kader gehören.

Personalsituation beim KSC

Ein Wiedersehen mit Sebastian Jung wird es nicht geben, der Rechtsverteidiger befindet sich nach einem Muskelfaserrriss im Oberschenkel im Aufbautraining. Auch Linksverteidiger Dirk Carlson (Ermüdungsbruch im Kreuzbein) und Janis Hanek (im Aufbau nach Kreuzbandriss) stehen Eichner nicht zur Verfügung. Innenverteidiger Robin Bormuth hat gegen Heidenheim seine fünfte gelbe Karte gesehen und ist gesperrt.

Das sagt 96-Trainer Kenan Kocak

"Wir werden versuchen, dort weiterzumachen, wo wir aufgehört haben, und dort ein richtig geiles Spiel abzuliefern", sagt Kocak, der die Gastgeber als "sehr, sehr eingespielte und sehr erfahrene Mannschaft" bezeichnet. Entscheidend werde sein, "dass wir die richtige Intensität zur Partie finden".