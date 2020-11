Tor der gebrochenen Flüche: Erste Auswärtsführung für 96 - und das nach Standard

Der Treffer zum 1:0 für Hannover 96 im Auswärtsspiel bei den Würzburger Kickers war in vielerlei Hinsicht ein besonderer. Zum ersten Mal gingen die Roten in dieser Saison auswärts in Front - und das war nicht die einzige Premiere in Verbindung mit dem abgefälschten Ducksch-Kopfball ins Glück.