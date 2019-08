Erster 96-Auswärtssieg nach 666 Tagen: Diese Spieler waren schon damals dabei!

Mit dem 3:0 bei Zweitliga-Aufsteiger SV Wehen-Wiesbaden hat Hannover 96 nach fast zwei Jahren erstmals wieder in der Fremde gewonnen. Zwei Spieler aus der Startelf dieser Partie standen schon beim 2:1 in Augsburg im Jahr 2017 in der Anfangsformation – andere sind längst bei anderen Vereinen untergekommen.