Fan-Ärger zum Start? 96-Boss Kind erwartet, dass Werder Bremen Gästekontingent anbietet

Eine gute Nachricht, die auf den zweiten Blick keine gute ist – die gab’s gestern aus Bremen. Werder plant laut Geschäftsführer Hubertus Hess-Grunewald für den Zweitligastart gegen Hannover 96 am 24. Juli mit Fans. „Stand jetzt mit 8500 Zuschauern“, sagte Hess-Grunewald der Deichstube. Damit wären 20 Prozent der 42 000 Plätze des Weserstadions besetzt.

So viele Fans waren auch in der vergangenen Saison bei Werders Start gegen Hertha BSC zugelassen und auch erschienen. So weit erfreulich für die Bremer. Die 96-Fans müssten allerdings eine Kröte schlucken – Werder will keine auswärtigen Zuschauer ins Stadion lassen.