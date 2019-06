96-Trainer Slomka zu Bakalorz-Verbleib:  "Alles gemacht, was in unserer Hand liegt"

Trainer Mirko Slomka rechnet mit einer schnellen Entscheidung über einen Verbleib von Marvin Bakalorz bei Hannover 96. „Er entscheidet sich in dieser Woche. Da bin ich mir sicher“, sagte Slomka nach dem Trainingsstart. "Baka" war zuletzt in den Fokus mehrere Clubs geraten. Unter anderem hat Liga-Konkurrent Hamburger SV Interesse.

96 besserte Angebot an Bakalorz nach

Ein Angebot zur Vertragsverlängerung besserte 96 noch einmal nach. "Wir haben alles, was in unserer Hand liegt, gemacht", meinte Slomka. "Er hat aber auch noch ein Angebot eines anderen Vereins vorliegen. Jetzt muss er sich entscheiden. Ich bin mir sicher, dass das in dieser Woche passieren wird."