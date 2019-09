Hannover 96 legt gegen HSV-Niederlage keinen Protest ein: "Haben verdient mit 0:3 verloren"

Nun ist offiziell: Hannover 96 wird gegen die Spielwertung nach der Niederlage gegen den Hamburger SV keinen Protest einlegen. Bis zuletzt hielt sich 96 die Entscheidung offen, doch nun ist der Verzicht klar.

"Identität und Herkunft spielen auf dem Rasen keine Rolle"

Man sei im Spiel gegen den HSV einfach die "schlechtere Mannschaft" gewesen, weshalb es keinen Grund gebe, gegen die Spielwertung vorzugehen. "Im Fußball zählt das, was auf dem Platz passiert. (...) Identität und Herkunft spielen auf dem Rasen glücklicherweise keine Rolle. So soll es bleiben, und deshalb wird Hannover 96 keinen Protest (...) einlegen", heißt es in der offiziellen Pressemitteilung der Roten. Hannover 96 setzt sich damit vom Karlsruher SC, 1. FC Nürnberg und VfL Bochum ab, die allesamt Einspruch gegen ihre HSV-Niederlagen eingelegt hatten.