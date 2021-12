Hannover 96: Ballern statt Böllern, Dabrowski macht Silvestertraining 

Ballern statt Böllern. Die Profis von Hannover 96 haben am 31. Dezember noch einmal Training, bevor es ins neue Jahr geht. Am 29. Dezember trainieren die Profis einmal (ab 15 Uhr), am 30. Dezember zweimal und an Silvester zum letzten Mal in diesem Jahr (ab 10 Uhr). Anzeige

Am Neujahrstag haben die Spieler frei, bevor es am 2. Januar weitergeht. Allerdings bleibt 96 in Hannover. Das Trainingslager in Belek wurde abgesagt. Der erste Gegner des kommenden Jahres, Hansa Rostock (14. Januar), fliegt hingegen am 3. Januar in die Türkei.

Guter Dinge: Ron-Robert Zieler macht seit Dezember wieder Einzeltraining. Er könnte bald wieder ins 96-Tor zurückkehren. © Florian Petrow

Vor dem Trainingsstart in diesem Jahr sind noch einige Fragen offen. Steigt Ron-Robert Zieler wieder ins Training ein? Der Torwart hatte sich gegen Schalke schwer an der Wade verletzt, war zuletzt im Einzeltraining, 96 will kein Risiko eingehen nach einem Muskelriss. Aber das Ziel ist es schon, dass er in diesem Jahr trainiert, damit es für die ersten Duelle des kommenden Jahres reicht.

Kommt in diesem Jahr noch ein neuer Spieler? Das ist das Ziel. Sogar mehrere Neue könnten kommen. Der defensive Mittelfeldspieler Adrian Fein (Fürth) ist ein Kandidat. 96 sucht braucht in der Offensive Verstärkung. Kein Wunder, nachdem keine Mannschaft der 2. Liga in den ersten 18 Spielen seltener traf als die aus Hannover.

Hat Lukas Hinterseer noch eine Chance? Ja. Er soll besser ins Spiel eingebunden werden und Unterstützung aus dem Mittelfeld bekommen. Das Weihnachtsfest musste Hinterseer wegen eines positiven Corona-Tests in Quarantäne verbringen. Die Quarantäne endet am Tag des ersten Trainings am 29. Dezemer.