96-Verteidiger Baris Basdas trauert um seinen Vater: "Bekommt alle Zeit der Welt"

Baris Basdas trauert um seinen Vater Mustafa. Mustafa Basdas ist an den Folgen von COVID-19 verstorben. Er starb im Alter von 56 Jahren in einer Kölner Klinik. Der Defensivspieler von Hannover 96 nahm am Montag an der Trauerfeier in Köln teil, ist bis auf Weiteres vom Training freigestellt.

"Er bekommt alle Zeit der Welt", sagt Trainer Kenan Kocak. "In solchen Situationen hat der Fußball nicht die oberste Priorität. Vor vier Monaten ist sein Vater Rentner geworden, dann so was Unfassbares … Wir werden den Jungen unterstützen, wo wir können." Wann der 31-Jährige zurückkehrt, sei noch offen, aber "diese Woche mit Sicherheit nicht".