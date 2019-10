Hannover 96: Hellberg neuer Sport-Aufsichtsrat

Der frühere Direktor des Niedersächsischen Fußballverbandes will den Profifußball "mit meiner Erfahrung und meinem Netzwerk unterstützen." "Ich liebe die Stadt und ich liebe Hannover", sagte Hellberg. Vor der Saison hatte der 56-Jährige gemeinsam mit Steven Cherundolo und Altin Lala ein Konzept für die Neustrukturierung des Profibereichs vorgelegt. Kind nahm das Konzept aber nicht an. "Das eine hat mit dem anderen nichts zu tun", sagt Hellberg. Auch damals sei er "gefragt worden", ob er sich eine Mitarbeit in der sportlichen Leitung vorstellen könne.

Drei Tore gegen den KSC

Die Höhepunkte seiner Profikarriere sieht in seinen sieben Jahren bei Hannover 96. An einen Höhepunkt erinnert er sich besonders: Das 8:0 im jahr 1986 gegen den nächsten 96-Gegner Karslruher SC. "Das war schon ein Ding, als Libero drei Tore zu machen", erinnert sich Hellberg. Beim Spiel am Samstag in Karslruhe kann Hellberg allerdings nicht dabei sein. "Ansonsten schaue ich mir natürlich die jeweils 90 Minuten an, ich bin im Herzen ein Roter."