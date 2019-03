"Aufgeben liegt nicht in meinen Genen": Die Stimmen zur 96-Pleite gegen Leverkusen

Hannover 96 hat gegen Bayer 04 Leverkusen ein anderes Gesicht gezeigt als in den vergangenen Wochen. In Durchgang zwei zeigten die 96-Profis große Moral und egalisierten die 2:0-Führung der Werkself. Am Ende verloren sie trotzdem: Kai Havertz sorgte in der 87. Minute für den 3:2-Endstand.

Im Schneetreiben von Hannover zeigte die Mannschaft von Thomas Doll vor allem in der zweiten Halbzeit eine gute Leistung. Punkte gab es zwar nicht, aber die Protagonisten waren mit der Leistung nicht unzufrieden. Die Stimmen zum Spiel.