Kurz vor Vertragsunterschrift: Hannover 96 holt Abwehr-Riesen Marc Lamti 

Neben fünf Einsätzen in der Uefa Youth League, gehen immerhin schon 70 Einsätze in der U17 und U19 Bundesliga auf das Konto von Lamti. Kurios: Seine einzigen Profi-Matches bestritt der 19-jährige in Diensten der tunesischen Nationalmannschaft. Beim Africa-Cup 2019 stand er im endgültigen Aufgebot der Tunesier und war damit der jüngste Spieler des Turniers.