Nichts geht mehr bei Hannover 96! Ein 1:5-Offenbarungseid im direkten Duell beim VfB Stuttgart, ein offensichtlich hoffnungslos in sich zerstrittener Verein und ein Trainer Thomas Doll (52), der das Projekt Klassen-Erhalt offenbar schon abgehakt hat. Vor der Partie Hannover 96 gegen Bayer 04 Leverkusen am Sonntag (18 Uhr / live im SPORTBUZZER-Ticker) präsentieren sich die Roten in einem beklagenswerten Zustand. ,,Die aktuelle Mannschaft ist kaputt, schlecht zusammengestellt und gescheitert", hat 96-Boss Martin Kind (74) dem Team und der sportlichen Leitung am Samstag in BILD ein vernichtendes Zeugnis ausgestellt. ,,Ich schäme mich für diese Leistung, das hat mit Bundesliga-Fußball nichts zu tun", rechnete auch Coach Doll mit seinen Profis nach dem Stuttgart-Spiel ab. Ein mehr als 60 Meter großes Spruchband beim Training am Donnerstag soll den Spielern zeigen, worauf es ankommt: ,,Namen kommen und gehen - was wir erwarten, ist bedingungsloser Einsatz für unsere Farben", stand darauf. Von diesem Wunsch der Fans scheint das Team derzeit meilenweit entfernt zu sein. Um das zu verdeutlichen, genügt eine Statistik: Bayer Leverkusen holte in der Rückrunde 15 Punkte und damit einen Zähler mehr als Hannover in der gesamten Saison. Im Kalenderjahr 2019 gelang den Niedersachsen nur ein einziger Sieg (gegen Nürnberg).

Mit der Bayer-Elf stellt sich nicht gerade ein Lieblingsgegner in der HDI Arena vor. Die Roten sind seit zehn Duellen gegen Leverkusen ohne Sieg. Beim 2:2 im Hinspiel hatte 96 allerdings Pech, erst in der Nachspielzeit rettete Ex-Nationalspieler Karim Bellarabi den Rheinländern einen Punkt. Oliver Sorg fehlt Hannover gesperrt, Waldemar Anton und Felipe könnten bei einer weiteren gelben Karte am kommenden Wochenende im so wichtigen Spiel in Augsburg zum Zuschauen verdammt sein. Bellarabi, Dominik Kohr und Wendell sind auf Leverkusener Seite von einer Gelbsperre bedroht. Bellarabi und Lars Bender kehren nach Aufbautraining bei Bayer in den Kader von Trainer Peter Bosz (55) zurück. Rein rechnerisch hat Hannover in diesem Heimspiel nach der 1:3-Pleite des VfB Stuttgart bei Borussia Dortmund am Samstag die Chance, wieder bis auf zwei Zähler an den Relegationsplatz heranzurücken.

Bilder der Bundesliga-Partie zwischen dem VfB Stuttgart und Hannover 96 Hannovers Takuma Asano (li.) im Zweikampf mit Stuttgarts Santiago Ascacibar. ©

Anzeige

Peter Bosz, der bei Borussia Dortmund ebenso wie sein Gegenüber Thomas Doll die Untiefen des Bundesliga-Geschäfts kennengelernt hat, will sich auf die aktuelle Situation bei Hannover 96 nicht verlassen. ,,Ich habe gelernt, dass es in der Bundesliga keine leichten Spiele gibt", sagte der Niederländer am Freitag in Leverkusen, ,,und das wird auch in Hannover so sein. Wir wissen, dass dort Unruhe herrscht und bekommen das natürlich mit - aber genau das kann auch gefährlich sein." Thomas Doll glaubt: ,,Die Mannschaft lebt noch und wir wollen das am Wochenende zeigen. Es ist wichtig, sich nach so einem Spiel die Meinung zu sagen, dafür haben wir mündige Spieler."

Die letzten zehn Spiele von Hannover 96 gegen Bayer Leverkusen: Hannover 96 trifft am Sonntag auf Bayer 04 Leverkusen. Die Roten haben nicht eines der letzten zehn Spiele gegen die Werkself gewonnen. Hier erfahrt Ihr alles über die vergangenen Partien. ©

Wie sehe ich das Spiel Hannover 96 gegen Bayer Leverkusen live im TV?

Der Pay-TV-Sender Sky überträgt Hannover 96 gegen Bayer Leverkusen am Sonntag ab 18 Uhr live und exklusiv. Die Übertragung läuft auf dem Optionskanal Sky Bundesliga 1. Reporter in Hannover ist Hansi Küpper. Experte im Münchner Studio: Dietmar Hamann.

Wird die Partie Hannover 96 gegen Bayer Leverkusen live im im Free-TV übertragen?

Nein, Sky hält die Exklusivrechte. Eine Zusammenfassung des Spiels Hannover 96 gegen Bayer Leverkusen gibt es im Free-TV ab 21.45 Uhr in den ARD-Regionalprogrammen.

Gibt es einen Livestream?

Ja. Wer als Sky-Kunde keinen Fernseher zur Verfügung hat, kann das Spiel über Sky Go im Livestream ansehen. Das geht über PC, Smartphone und Tablet. Sky hat eine App entwickeln lassen, die man bei iTunes und im Google Play Store kostenfrei herunterladen kann.

Gibt es auch einen kostenlosen Livestream?

Das Internet bietet natürlich Alternativen, wenn du nicht für den Livestream für das Bundesligaspiel Hannover 96 gegen Bayer Leverkusen bezahlen möchtest. Allerdings musst du dich auf eine schlechtere Bild- und Tonqualität, ausländische Kommentatoren und nervige Pop-ups einstellen. Außerdem bewegt man sich in einer rechtlichen Grauzone, weil die Legalität solcher Streams umstritten ist.

Wie verfolge ich das Spiel im Liveticker?

Der SPORTBUZZER bietet am Sonntag einen Liveticker zum Spiel Hannover 96 gegen Bayer Leverkusen an. Alle Tore, Karten, Highlights und Aktionen gibt es hier ab 17.45 Uhr.

ANZEIGE: 50% auf 6-teiliges Trainingsset! Der Deal of the week im SPORTBUZZER-Shop.