"... dann hätten wir uns in den Arsch gebissen": Stimmen zur 96-Niederlage gegen Bayern

Thomas Doll: Die Jungs haben das vernünftig gemacht. In München zu verlieren ist keine Schande. In den ersten 20, 25 Minuten haben wir das gut hingekriegt, dann rollte Welle auf Welle über uns hinweg. Da hatten wir Glück, nur 0:2 zur Halbzeit hinten zu liegen. Die zweite Hälfte begann kurios, das war erst wieder so ein Phantomelfmeter. Bei Jonathas kann man die erste gelbe Karte geben, aber für die zweite Aktion schicke ich keinen vom Platz. Das war kein Schlag, da muss man mehr Fingerspitzengefühl haben. Johnny fehlt uns jetzt in den nächsten Spiel. Felipe hat was am Knöchel abbekommen. ©