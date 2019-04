Hannover 96: Ihlas Bebou vor der Rückkehr - Comeback bei den Bayern 

Der Schockmoment für Hannover 96: Ihlas Bebou muss im Test gegen Waregem im Januar in Marbella verletzt vom Platz. Die Physios Ralf Blume (rechts) und Jens Vergers (links) begleiten ihn. © Florian Petrow

Bebou hat sich im Trainingslager verletzt

Aber im Trainingslager in Marbella zog sich Bebou im Testspiel gegen Waregem bei dem Comeback-Versuch nach einem Sehnenriss eine Verletzung im Muskelbauch zu. Sein Einstieg war zu früh gekommen, nun kommt seine Rückkehr eher zu spät. Seine Sprints wird Bebou in dieser Woche richtig testen müssen, wenn er 96 nochmal helfen will. Im Abstiegsfall würde Bebou Hannover auf jeden Fall verlassen für eine festgeschriebene Ablöse von 10 Millionen Euro kann er 96 verlassen.