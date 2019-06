Hannover 96: Beckenbauer beim heutigen Testspiel gegen Mellendorfer TV dabei

Wann und wo testet 96 überhaupt?

Den Auftakt machen die Profis am Samstag (15.30 Uhr) beim Mellendorfer TV. Das Team aus der Wedemark spielt in der Kreisliga und hat 96 zum 100. Vereinsgeburtstag zu Gast. Tags darauf geht es am Sonntag (15.30 Uhr) „auswärts“ im Stadtgebiet gegen Bezirksligist TSV Bemerode. Karten gibt’s jeweils noch an der Tageskassen.

Wen bekommen die 96-Fans zu sehen?

Richtig voll ist der Profikader nicht. Bisher ist nur Ron-Robert Zieler als neuer Spieler dabei, dazu noch der Kern der Vorjahresmannschaft mit Hendrik Weydandt, Linton Maina und Co. Der neue Profitrainer Mirko Slomka gibt deshalb zahlreichen Talenten aus dem Nachwuchs die Testspielchance. Mit dabei ist Mini-Kaiser Luca Beckenbauer (18). Der Enkel von Franz ist sonst in Hannovers U19 Innenverteidiger und Kapitän und trainierte gestern bei den Profis mit. Ebenfalls dabei: die Reserve-Spieler Marco Stefandl, Nikita Marusenko und Emre Aytun. „Es ist eine gute Gelegenheit für sie, sich zu zeigen. Auch wenn es darum geht, vielleicht ein Ticket für das Trainingslager zu lösen“, sagt Slomka, „es sind Spieler, die ja hier ausgebildet worden sind.“ Die Fans bekommen viel hannoversches Potenzial zu sehen.