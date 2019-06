Hannover 96: Beckenbauer-Debüt bei Volksfest im ersten Test in Mellendorf

Entspannte Volksfest-Stimmung am Samstagnachmittag in Mellendorf – und dazu den Kaiser-Enkel in der zweiten Hälfte. Luca Beckenbauer (18) feierte sein Spieldebüt bei den Profis zwar nur gegen einen Kreisligisten, aber den Fans gefiel der Auftritt des Innenverteidigers, der im Spielstil seinem Großvater Franz so ähnelt. Beckenbauer bekam Applaus für seinen ersten geblockten Ball für die Profis in der 51. Minute. „Welche Nummer hat der Beckenbauer?“, fragte ein Fan. Der talentierte Abwehrspieler trug die Nummer 43.

Mehrere Spieler hatten in der Wedemark ihren ersten Auftritt, darunter Rückkehrer Ron-Robert Zieler sowie Philipp Tschauner (zweite Hälfte), Nachwuchsspieler Marco Stefandl, Nikita Marusenko und Neuprofi Niklas Tarnat. Alle machten ihre Sache ordentlich. Nach der Pause bestand die halbe 96-Profimannschaft aus Nachwuchsspielern.