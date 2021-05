Künftig erstklassig: Ex-96-Talent Benjamin Hadzic feiert mit Klagenfurt Aufstieg

Für Hannover 96 hat er immerhin schon dreimal ein paar Minuten Erstligaluft geschnuppert, exakt 22 waren es um den Jahreswechsel 2018/19 herum. In der neuen Saison dürfte Benjamin Hadzic dieses Vergnügen öfter vergönnt sein, wenn auch "nur" in der österreichischen Bundesliga, denn am Samstag hat der 22-jährige Mittelstürmer mit Austria Klagenfurt in der Relegation gegen den SKN St. Pölten den Aufstieg ins Oberhaus gepackt.

In Klagenfurt kam Hadzic in dieser Saison in 20 von 30 Punktspielen zum Einsatz (zwei Tore, drei Vorlagen), zumeist allerdings als Einwechselspieler. So auch beim Relegationsrückspiel in St. Pölten, wo er in der 72. Minute von Coach Peter Pacult gebracht wurde und das einzige Tor des Tages auf dem Platz mitfeiern durfte. Das Hinspiel hatte Klagenfurt bereits souverän mit 4:0 für sich entschieden.