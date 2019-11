Hannover 96 bestätigt Kenan Kocak als Trainer: Die Fakten zum Amtsantritt

Kocaks Trainerkarriere begann früh, weil er nach seinem zweiten Kreuzbandriss seine aktive Karriere beenden musste. Mit nur 29 Jahren schaffte er mit dem VfR Mannheim den Aufstieg in die Oberliga Baden-Württemberg. Seine nächste Station war ebenfalls in Mannheim. Im Sommer 2013 heuerte er beim SV Waldhof an. Dort spielte er bereits in der Jugend und war als Profi unter Vertrag. Zur Saison 2015/16 wechselte er zum SV Sandhausen, wo er über zwei Jahre Cheftrainer war.

Jetzt ist es auch offiziell: Hannover 96 holt Kenan Kocak als Nachfolger von Mirko Slomka. Zuletzt trainierte Kocak den SV Sandhausen und darf sich jetzt auf die neue Aufgabe bei Hannover 96 freuen. Beginnen darf er gleich am Freitagmorgen, denn da darf der 38-Jährige seine erste Trainingseinheit leiten (10 Uhr). Der Deutsch-Türke erhält einen Vertrag bis zum Ende dieser Saison. Ein Trainerteam wird er nicht mitbringen und wahrscheinlich mit Asif Saric und Lars Barlemann weitermachen.

96-Trainer seit dem Aufstieg 2002 - und ihr Punkteschnitt in der Bundesliga:

"Eine extrem spannende Aufgabe"

Offiziell vorgestellt wir Kocak nach dem Training am Freitag. Um 13 Uhr wird die Pressekonferenz stattfinden. "Wir haben mit Kenan Kocak einen ambitionierten Trainer für uns gewinnen können, der trotz seiner jungen Jahre schon sehr viel Erfahrung im Job hat und die 2. Liga bereits gut kennt", wird 96-Manager Jan Schlaudraff in einer Pressemitteilung zitiert. In seiner Karriere sei es ihm immer gelungen, Stabilität und Sicherheit ins Spiel seiner Mannschaften zu bringen.

Kenan Kocak selbst freut sich ebenso wie Schlaudraff und will genau an den Problemstellen im 96-Spiel ansetzen. "In erster Linie geht es darum, Stabilität ins Spiel unserer Mannschaft reinzubekommen. Hannover 96 ist ein Traditionsklub. Hier das Traineramt übernehmen zu dürfen, ist eine extrem spannende Aufgabe."