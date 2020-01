Hannover 96: Bier und Wurst werden teurer in der HDI-Arena

"Hoffen auf das Verständnis der 96-Fans"

Hannover 96 erklärt die Preiserhöhung in Sachen Gegrilltes so: "96 und sein Cateringdienstleister, das HCC, reagieren damit auf Veränderungen am Weltmarkt, die nun auch uns in Deutschland erreichen." Unter anderem beeinflusse die afrikanische Schweinepest den Markt enorm, was den Preis in der nahen Vergangenheit in die Höhe schnellen ließ.

Das Bier im Stadion wird ebenfalls teurer, weil die Kosten auf dem Weltmarkt gestiegen. Hannover 96 will seine Fans mit folgenden Worten besänftigen: "Wir wissen, dass der Zeitpunkt für eine solche Erhöhung angesichts der aktuellen sportlichen Situation schwierig ist – einen optimalen Zeitpunkt, um Kosten zu erhöhen, gibt es nie. Dennoch hoffen wir auf das Verständnis der 96-Fans", heißt es auf der 96-Website. Die Preise für Softgetränke, Grillkäse, Brezeln, etc. werden sich nicht verändern.