Es geht weiter ums Geld: Ex-Geschäftsführer Bremer und 96 streben außergerichtliche Einigung an

Neues Jahr, neuer Gerichtstermin für die 96-Profiabteilung: Am Mittwoch ging es vor dem Arbeitsgericht Hannover in Sitzungssaal 10 in einem Gütetermin um die Kündigung von Björn Bremer (49) zum 30. Juni 2021, gegen die der Ex-Geschäftsführer klagt. Bremer (seit 2011 bei 96) erschien mit 96-Mundschutz und seinem Anwalt Holger Kern, die 96-Management GmbH wurde vertreten durch Rechtsanwalt Sebastian Melz und 96-Jusitziar Reinhold Vogelsang.

Anzeige

Zur Trennung wird es kommen, es geht aber ums Geld. Außergerichtliche Termine für eine Abfindungs-Einigung scheiterten bisher. Auch am Mittwoch waren die Fronten verhärtet. Über Zahlen wurde nicht gesprochen. Das bemängelte die Vorsitzende Richterin Baudrich und bat beide Parteien „irgendwann muss einer von Ihnen den Mut haben, zu sagen: ’So kann es gehen’!“