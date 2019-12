Hannover 96: Bluff um das Phantom Cedric Teuchert?

Da war Musik drin im 96-Training - 2 gegen 2, ein Abschlusspiel. Mittendrin Cedric Teuchert, zum ersten Mal seit dem Jochbeinbruch. Der Stürmer sah mit seiner Carbon-Maske aus wie Erik, das Phantom der Oper. Ob er in diesem Jahr noch einmal auftaucht, ließ Trainer Kenan Kocak allerdings offen. Der interne 96-Plan: Teuchert sollte gegen den VfB Stuttgart am 21. Dezember wieder spielen.

"Schön, dass er dabei ist"

Der 96-Trainer meinte nach dem Training: "Dass er in einem der zwei Spiele zum Einsatz kommt, ist eher unwahrscheinlich. Aber schön, dass er wieder dabei ist." Ein Bluff? Der Einsatz in Bochum am Freitag ist ausgeschlossen, aber gegen Stuttgart wäre ein Comeback des "Phantoms" wohl möglich. Teuchert hatte, so Kocak, "mit angezogener Handbremse" trainiert. Sah allerdings nicht so aus. Zweikämpfen ging der Stürmer jedenfalls nicht aus dem Weg.