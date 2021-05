Mit 10.000 Fans: Vor elf Jahren feiert Hannover 96 den Klassenerhalt in Bochum

Es war eines der emotionalsten 96-Spiele der vergangenen Jahre: Vor elf Jahren, am 8. Mai 2010, rettet sich Hannover 96 am letzten Spieltag der Fußball-Bundesliga mit 3:0 in Bochum. Dadurch feiert das Team den Klassenerhalt mit der allerletzten Chance.

Emotionale Momente bei der Rettung von Hannover 96 am letzten Spieltag der Saison 2009/10 in Bochum. ©

Emotionale Bilder zur Rettung von Hannover 96 in Bochum am 8. Mai 2010:

In Bochum gibt es für 96 das Endspiel einer absoluten Horror-Saison. Für viele fühlt sich das aber nur an wie eine Randnotiz, überlagert von der schrecklichen Tragödie um den langjährigen 96-Torwart. Enke kämpfte jahrelang unbemerkt mit Depressionen. Im November 2009 verliert er den Kampf und beging Suizid.

Für die 96er ist es ein schöner Moment, allerdings eher befreiend. Florian Fromlowitz steht damals im Tor bei 96. Kurz nach Abpfiff fällt er zu Boden, hält seine Hände vors Gesicht und bricht in Tränen aus. Er hat in dieser Zeit eine besondere Last zu tragen. Ein halbes Jahr zuvor nimmt sich Torhüter Robert Enke das Leben.

Große Unterstützung durch 96-Fans

Aber auch das Spiel am Saisonende in Bochum hat sich „eingebrannt“ in der Erinnerung, sagt Balitsch. Endlich wieder ein schönes Gefühl. „Ich weiß noch genau, wie das war, vor dem Spiel auf den Rasen zu gehen. Du gehst hoch aus den Kabinen, rechts raus – und die komplette Stadionseite war rot.“ Die Unterstützung beflügelt die Profis, schon zur Halbzeit führt 96 beim Abstiegskonkurrenten mit 3:0.

Dabei bleibt es, beim Abpfiff fällt eine riesige Last von den 96-Profis. „Es hat sich einfach gut angefühlt“, sagt Balitsch, der das erste Tor vorbereitet hatte.

Später an diesem Samstag fährt das Team noch zur Arena in Hannover: Spontanparty mit mehr als 10.000 Fans. Gegen 21.30 Uhr gehen die Profis auf den Rasen, werden gefeiert. „Da hast du dann langsam wirklich realisiert, was du geschafft hast“, sagt Balitsch. Seine Gedanken? „Einfach Erleichterung. Und ein ‚Gott sei Dank‘, dass kein Abstieg mit Robs in Verbindung gebracht wird …“