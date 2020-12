Kocak setzt auf Doppel-Ducksch: Wie der Coach gegen Bochum die Kurve kriegen will

„Früher hatten wir Freude, wenn wir mit dem Fahrrad auf dem Bolzplatz gefahren sind“, sagte 96-Trainer Kenan Kocak im Vorfeld der Partie gegen den VfL Bochum. „Wir sollten Freude am Fußball haben und Freude auf Siege in uns tragen“, sagt Kocak.

Es ist lange her, dass diese Freude zum letzten Mal so richtig rüberkam. Am fünften Spieltag in der HDI-Arena beim 3:0 gegen Düsseldorf war das, als 96-Spiele noch geprägt waren von den Schlüsselspielern Genki Haraguchi, Marvin Ducksch und sogar Florent Muslija.

Neue Chance für Muslija?

Muslija könnte gegen Bochum eine neue Chance bekommen, weil Kapitän Dominik Kaiser ausfällt. Timo Hübers ist der Kandidat für die Kapitänsbinde. „Der Hübi war leider die Wochen zuvor verletzt. Leider fett unterstrichen“, sagt Kocak.