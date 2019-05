Borussia Dortmund an 96-Talent Sebastian Soto dran?

17 Tore in 24 Spielen – mit dieser Bilanz ließ Sebastian Soto in der U19 von Hannover 96 in der gerade abgelaufenen A-Junioren-Bundesliga Saison aufhorchen. Im Saisonendspurt sammelte der 18 Jahre alte US-Amerikaner in drei Spielen sogar erste Minuten bei den Profis. „Er hat Talent, der bringt Frechheit mit, der ist geradeaus und ein guter Junge“, sagte Trainer Thomas Doll nach Sotos Profidebüt gegen den VfL Wolfsburg. "Der darf wiederkommen." Und das tat er auch: Es folgten noch zwei weitere (Kurz-)Einsätze gegen Borussia Mönchengladbach und Hertha BSC.