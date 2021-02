"Mehr als ärgerlich": Hannover 96 verliert 17-jähriges Torwartjuwel an den BVB

Fynn Arkenberg (Abwehr, fünf Profieinsätze für 96): Seine Karriere startete der Verteidiger beim TSV Havelse. Von dort aus ging es 2011 in die Jugend von Hannover 96, in der Arkenberg die U17 und die U19 durchlief. Im Jahr 2016 dann der bisherige Höhepunkt seiner Karriere: Gegen die TSG Hoffenheim und gegen den FC Bayern München wurde der damals 20-Jährige zu den Profis berufen. Insgesamt absolvierte er fünf Partien für die erste und 69 Partien für die zweite Mannschaft der Roten, bis er Hannover 96 in Richtung Halle verließ. ©

Dortmund bezahlt Kirsch wie einen Profi

„Es ist mehr als ärgerlich, dass wir ihn nicht halten konnten“, sagte Kind. „Wir waren dran und wollten den Vertrag mit ihm verlängern.“ Angeblich 5000 Euro pro Monat sollte Kirsch ab Sommer in Hannover verdienen. Aber 96 hatte keine Chance: Dortmund soll sogar das Dreifache zahlen.

Der BVB wuchert mit Gehältern für Hochbegabte. Als der Starstürmer Youssoufa Moukoko 15 Jahre alt war, soll er 350 000 Euro verdient haben. Als Moukoko zwölf Jahre jung war, warb halb Deutschland um den Stürmer. Auch hier zahlte der BVB am meisten, angeblich 180 000 Euro pro Saison – dasselbe, das Kirsch ab der kommenden Saison mit 17 Jahren verdienen soll. Talente wie Kirsch verdienen in Dortmund im Jahr in etwa so viel wie der niedersächsische Ministerpräsident Stephan Weil. Die Investition in Moukoko zahlt sich gewiss für Dortmund aus. Aber wie sieht es bei Kirsch aus?