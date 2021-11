"Zeichen notwendig": 96-Boss Kind erklärt die Abmahnung für Schatzschneider

Anruf bei Dieter Schatzschneider am Dienstagnachmittag, ob er denn mal in die 96-Geschäftsstelle kommen könne. Er konnte – und ahnte bereits, worum es ging. Unter anderem warteten Sportchef Marcus Mann und Justiziar Reinhold Vogelsang. Sie überreichten dem Scout eine Abmahnung – seine erste. Die Begründung: „Diskreditierende Äußerungen“ beim NP-Talk am vergangenen Donnerstag „über die Arbeit von Cheftrainer Jan Zimmermann“. Schatzschneider hatte zwar keinen Namen genannt, aber deutlich gemacht, dass er mit Zimmermanns Arbeit nicht einverstanden ist.

Der Ex-Profi hat „die Abmahnung akzeptiert, aber auch gesagt, dass ich jetzt in Karlsruhe die Punkte sehen will“. Den Erfolg am kommenden Samstag hatte Zimmermann vor Journalisten am Montag angekündigt.