"Stört mich gar nicht": Liga-Gipfel ohne 96, Boss Martin Kind ist sehr gespannt

Wenn am Mittwoch der neue deutsche Fußballgipfel G15 tagt, ist Hannover 96 nicht dabei. Auf Einladung von Bayern Münchens Boss Karl-Heinz Rummenigge treffen sich Vertreter von 14 Erstligisten. Dazu kommt als einziger Zweitligist der Hamburger SV.

Dennoch betreffen die zu besprechenden Themen auch 96. „Es kann von Vorteil sein, nicht so viele Klubs eingeladen zu ha­ben, um im kleineren Rahmen zu schauen, wie die Vorschläge aufgenommen werden“, erklärt sich der 96-Chef die Grüppchenbildung. Betroffen sind ja alle 36 Vereine der 1. und 2. Liga.

„Vom Grundsatz ist es gut, dass Bayern mit Rummenigge die Initiative ergriffen und Verantwortung übernommen hat“, meint Kind zu der Veranstaltung, „der Fußball steckt in einer kritischen Phase, da ist es notwendig, eine klare Strategie zu entwickeln.“

Anzeige

TV-Geld als Rettungsanker

Dass das Quartett um Mainz nicht er­wünscht ist, liegt offensichtlich an dessen Position in der Debatte um den neuen Verteilerschlüssel für die Fernsehgelder. Die vier Klubs plädieren für eine gleichmäßigere Ausschüttung und eine Um­ver­tei­lung ab der nächsten Saison. Etwa 1,3 Milliarden Euro werden ausgeschüttet, etwas weniger als in dieser Saison. Aktuell be­kom­men die Bayern etwa das Vierfache von dem TV-Geld, das Aufsteiger Bielefeld kassiert.

Die Corona-Krise zeigt gnadenlos auf, dass die meisten Klubs aus 1. und 2. Liga von der Hand in den Mund leben. Das TV-Geld ist der Rettungsanker, ohne den schon viele Klubs untergegangen wä­ren. So überrascht es nicht, dass sich kleinere Vereine künftig ein größeres Stück vom Kuchen schnappen wollen.