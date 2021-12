Drei Trainer, verfehlte Ziele: So fällt die Jahresbilanz von 96-Boss Kind aus

Das Jahr begann hoffnungsvoll – gleich am 3. Januar mit dem 4:0 gegen Sandhausen. 96 schien auf dem richtigen Weg zu sein, erst recht nach dem direkt darauf folgenden 2:1-Sieg in Darmstadt. Nur noch sechs Punkte waren es da nach dem 15. Spieltag bis zum Aufstiegsplatz. „Diese kurzen Istzustände sind interessant, reichen aber für die Beurteilung nicht aus“, sagt der 96-Chef. In seiner Jahresbilanz stellt Martin Kind vielmehr fest: „Wir haben unsere sportlichen Ziele wie schon in den letzten Jahren nicht erreicht.“

Ein untrügliches Indiz dazu sind Trainerwechsel – Kenan Kocak war nur einer von drei 96-Trainern. Was mit ihm im Januar gut begann, endete im Mai enttäuschend auf Platz 13. Kind schätzt Kocak zwar weiter „als guten Trainer“, der aber „im Führungsverhalten“ Probleme bekommen habe. Mit dem damaligen Sportchef Gerhard Zuber „hat es keine gemeinsame Basis mehr gegeben“, erklärt Kind.