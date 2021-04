Weiter mit Kocak und Zuber: Tappt 96-Boss Martin Kind erneut in "Dufner-Falle"?

Den Druck hat 96-Chef Martin Kind schon vor dem gemeinsamen Treffen am Nachmittag rausgenommen. „In den restlichen fünf Spielen geht es weiter mit Sportdirektor Gerhard Zuber und Trainer Kenan Kocak“, teilte 96 mittags mit. Kocak und Zuber konnten am Donnerstag kurz nach 14 Uhr also einigermaßen entspannt nach Großburgwedel fahren. Sie mussten nicht mehr fürchten, vor die Tür gesetzt zu werden. Vorerst jedenfalls nicht.

Anzeige

Durch den 3:1-Sieg gegen Regensburg hat sich auch für Kind die Lage entspannt. Der Klassenerhalt sollte mit 39 Punkten gesichert – und damit der GAU verhindert sein. Der größte anzunehmen Unfall wäre für Kind der Abstieg. Er wäre dann wieder angekommen, wo er 1997 Präsident geworden war – in der 3. Liga.