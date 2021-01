96-Boss Kind mag den Ducksch-Jubel: "Nichts sehen, nichts hören - einfach arbeiten"

Der Ohrjubel nach den Torerfolgen scheint ansteckend zu sein. Marvin Ducksch stopfte die Handschuhfinger nach seinem Freistoß-Tor wieder in die Ohren. Um seinen Kritikern wiederholt zu zeigen: „Einfach mal nicht drauf hören.“ Niklas Hult lief nach dem 1:0 in Darmstadt hinter Ducksch her und guckte sich die Geste ab. Duckschs Torjubel setzt sich seit dem Sieg gegen Bochum wie ein Ohrwurm im Gedächtnis fest.

Ob Ducksch nun mitbekommt, wer ihn gerade besonders lobt? Seine Jubelgeste gefällt nämlich auch dem Hörgeräte-Unternehmer und 96-Boss. „Ich finde, ganz offen gesagt, auch seine Reaktion super“, sagt Martin Kind. „Sich die Ohren zuzuhalten, nichts sehen, nichts hören – einfach arbeiten und Tore schießen. Diese ganzen Kommentare muss man ausblenden – und das scheint er verstanden zu haben.“