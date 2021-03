"... dann ist es gut": 96-Boss Kind begrüßt DFL-Konzept eines Quarantänetrainingslagers

Das Präsidium der Deutschen Fußball Liga (DFB) will die Corona-Maßnahmen verschärfen und ein Quarantänetrainingslager für die 36 Vereine der 1. und 2. Bundesliga zur Pflicht machen. Von 14. bis 26. April soll es bezogen werden. „Dies würde mit Blick auf die englische Woche am 30. Spieltag dazu dienen, gleich drei Spieltage (29., 30., 31.) noch zusätzlich abzusichern“, steht es in einem Schreiben der DFL auch an Hannover 96.

Die DFL will damit die Chancengleichheit an den letzten Spieltagen erhalten und eine Wettbewerbsverzerrung verhindern. Die Partien sollen gleichzeitig ausgetragen werden, auch um Klagen von Absteigern oder Nichtaufsteigern auszuschließen.