96-Boss Kind gibt Zimmermann Rückendeckung: "Der Trainer hat unser Vertrauen"

Es war von Chef Martin Kind „eine Risikoentscheidung mit Perspektive“, Jan Zimmermann zum Trainer von Hannover 96 zu befördern. Nach 13 Spieltagen muss Kind gemeinsam mit Sportchef Marcus Mann die Frage beantworten: Wie viel Perspektive trauen sie dem im Profifußball unerfahrenen Zimmermann noch zu in seinem Job? Anzeige Vor dem 1:1 in Düsseldorf hatte Mann eine Jobgarantie erst mal nur über die Partie am vergangenen Samstag hinaus ausgestellt. So konnte Zimmermann am Montag wieder das Training leiten. Er wird damit auch bei der nächsten Partie gegen Paderborn (17. November) auf der Bank sitzen. Aber für wie lange gilt die Garantie?

Darauf gibt es keine konkrete Antwort, sondern nur allgemeine Statements. „Der Trainer hat unser Vertrauen“, sagt Kind. Mann erklärt, „Jan hat die volle Rückendeckung, er bleibt unser Trainer“. Solche Aussagen haben allerdings meist ein unausgesprochenes, aber mitgedachtes Ablaufdatum. Ein Ultimatum gibt es aber nicht. Wäre Kind nicht von Zimmermanns Persönlichkeit überzeugt, wäre der Trainer vielleicht sogar schon entlassen worden. Als „charakterlich einwandfrei“, beschreibt ihn der 77-Jährige. Dazu als „sehr selbstkritisch“ und als einen Trainer, mit dem er „gern weiter zusammenarbeiten“ würde. Bewerten werden Kind und Mann aber nicht die menschlichen Qualitäten des 42-Jährigen, sondern die sportliche Arbeit. Sind sie überzeugt, dass der Trainer die Wende schafft, müssten sie an ihm festhalten. Eine Rolle spielt dabei auch die Positionierung der Spieler. Mannschaftsrat trifft sich mit Sportchef Mann In der vergangenen Woche traf sich der Mannschaftsrat mit dem Sportchef in Burgwedel, Kind war teilweise dabei. Die Aussprache hat keine einheitliche Meinung zum Trainer ergeben. Zimmermann hat aber eine klare Meinung dazu: „Dass Marcus einen guten Austausch mit den Jungs hat, ist in Ordnung“, sagt er. „Wir reden miteinander und nicht übereinander. Für mich gehört das dazu, das beeinflusst mich nicht in meiner Arbeit.“ Die sportliche Lage ist jedenfalls prekär und gefährlich. Von 13 Ligaspielen hat 96 nur drei gewonnen, aber sechs verloren. Darunter sind sogar zwei Niederlagen gegen die noch unter 96 in der Tabelle rangierenden Sandhausen und Aue.



