96-Boss Martin Kind analysiert den Saisonstart: "Eine Entwicklung ist zu erkennen"

Etwa zehn Spiele wollte der Profichef von Hannover 96 abwarten, um die Trends besser einschätzen zu können. Nun sind neun Partien gelaufen, mehr als ein Viertel der Spielzeit, und Martin Kind zieht eine erste Bilanz. Ob er zufrieden ist mit der bisherigen Saison? „Jein“, sagt Kind, „wir sind aber realistisch an die Überlegungen herangegangen. Schrittweise ist eine Entwicklung zu erkennen.“

Vom Aufstieg spricht Kind nicht. „Wir werden Zeit brauchen. In diesem Jahr wollen wir die Basis legen.“ Erst in den nächsten Jahren soll die Rückkehr in die Bundesliga angepeilt werden. Der Kind-Check im Einzelnen...