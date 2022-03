„Müssen Ruhe bewahren“: 96 macht sich Mut vor wichtigen Aufgaben

Als die 96-Spieler nach dem Abpfiff in die Kurve zu ihren 1350 Fans trotteten, wussten sie nicht so genau, was sie erwartet. Sie hatten wieder verloren, diesmal 1:2 auf Schalke. Da kann es schon mal Flüche und Bierbecher hageln. Aber die Anhänger klatschten und honorierten, dass sich die Mannschaft nicht so desolat präsentierte wie zuletzt in Sandhausen und gegen Nürnberg sowie nicht so chancenlos wie im Pokal gegen Leipzig. Am Ergebnis ändert das allerdings nichts – 96 reihte die vierte Niederlage in Folge auf. „Keine Frage, das ist eine schwierige Situation“, sagt 96-Chef Martin Kind. „Wir müssen jetzt Ruhe bewahren.“

Das gelang der Mannschaft in der ersten halben Stunde des Spiels erstaunlich gut in lange nicht erlebter Atmosphäre. Schalke durfte ja erstmals seit der Corona-Pause die Veltins-Arena (62.000 Plätze) komplett auslasten, es kamen immerhin 55.152.