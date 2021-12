Wieder auf Platz 13: Warum das für 96-Boss Kind trotzdem "noch akzeptabel" ist

Ja, es gab so­gar mal 96-Stürmer, die auch Tore erzielten. Thomas Brdaric etwa, die „Wilde 13“. So bezeichnete er sich selbst in einem Song, den er leider nicht nur unter der Dusche trällerte, sondern auch der Öffentlichkeit nicht vorenthalten wollte. Bei 96 ist diese 13 mittlerweile so etwas wie die Stammzahl geworden. Man könnte auch sagen, es ist immer dasselbe Lied. Anzeige Die letzte Saison beendete 96 auf Tabellenplatz 13. Unter dem damaligen Trainer Kenan Ko­cak, der eigentlich entlassen war, aber noch bis zum Ende bleiben durfte, trudelten die Spiele so aus. Große Erleichterung allenthalben, als es vorbei war. Aber dann die Hoffnung: Neustart verkündet auf fast allen Ebenen – Trainer, Sportchef, Ärzte, Phy­si­os. Der Aufbruch zu neuen Ufern. Und wo steht 96 nach der Hinrunde? Wieder auf der 13. Es hat sich nichts bewegt. „Das ist so“, gibt 96-Chef Martin Kind zu, „das war anders geplant, wir hatten andere Ziele.“

Kind zeigt sich dennoch sogar „froh aufgrund des Verlaufs der Hinrunde, dass wir überhaupt Platz 13 er­reicht haben“. Neutrainer Christoph Dabrowski rettete mit zwei Siegen in den letzten beiden Partien den tabellarischen „Stammplatz“. Kind will deshalb „die Hinrunde in zwei Bereiche aufteilen“. Einmal in den mit dem freigestellten Trainer Jan Zimmermann. „Wir mussten die notwendigen Entscheidungen treffen“, hakt Kind Teil eins ab. Seit dem läuft es mit Dabrowski punktemäßig perfekt. „Unter diesen Rahmenbedingungen ist Platz 13 noch akzeptabel“ für den 96-Chef. Mann konstatiert: "Es ist zweimal gutgegangen" Dennoch ist das Hinrundenergebnis „nicht das, was wir uns im Sommer vorgestellt haben“, sagt Sportchef Marcus Mann, „auch wenn wir auf der Zielgeraden das Beste daraus gemacht ha­ben“. Für Mann ist klar: „Wir müssen uns in vielen Dingen verbessern, um die Wahrscheinlichkeit zu erhöhen, mehr Punkte zu holen.“ Eine sportliche und spielerische Offenbarung waren ja auch die Dabrowski-Siege gegen den HSV (1:0) und in Ingolstadt (2:1) nicht. „Es ist zweimal gutgegangen“, sagt Mann. Ihn ärgert, zuletzt beim Letzten „die Spiel­kon­trol­le aus der Hand gegeben“ zu haben: „Das darf uns ge­gen Ingolstadt nicht passieren, wir müssen mit und oh­ne Ball mehr Kontrolle übers Spiel bekommen.“ Weiterer Punkt im Aufgabenkatalog des Sportchefs für die Rückrunde: „Wir müssen kaltschnäuziger werden.“ Die sechs Topteams der 2. Liga haben mindestens 30 Tore erzielt, 96 kommt gerade mal – ja klar – auf 13. „Wir werden mehr Tore schießen müssen, wenn wir in der Tabelle klettern wollen“, sagt Mann.



Der Spielplan von Hannover 96 in der Saison 2021/22 in der 2. Bundesliga Der Spielplan von Hannover 96 in der Zweitliga-Saison 2021/22 in der Galerie - vom 1. bis zum 34. Spieltag. ©