"Macht Hoffnung": 96-Boss Kind attestiert der Mannschaft eine "ordentliche Leistung"

So bitter diese Niederlage in ihrer Entstehung auch war, das 3:4 beim VfL Bochum hat einmal mehr gezeigt, dass Hannover 96 durchaus mit jedem der 2. Bundesliga mithalten kann.

Die gute Leistung tief im Westen ändere aber nichts daran, dass die sportliche Situation mit nunmehr acht Spielen ohne Sieg unzufriedenstellend sei, betont der 96-Profichef.

Den Negativlauf in Bochum zu beenden, damit war nicht zwingend zu rechnen. Doch bei den nächsten Aufgaben am Mittwoch (18.30 Uhr) zu Hause gegen Regensburg und am Sonntag (13.30 Uhr) in Sandhausen ist die Mannschaft wieder der Favorit und unter Druck. Dann sollten drei eigene Treffer zwingend wieder mal zu drei Punkten reichen...