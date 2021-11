"Wir wollen ihm helfen": 96-Boss Kind stärkt Trainer Zimmermann den Rücken 

Für 96-Profichef Martin Kind stellen sich viele Fragen, „wir müssen jetzt in der Krise eine kritische Analyse machen.“ Für Sportdirektor Marcus Mann sind etwa „die Leistungsschwankungen innerhalb der Spiele zu ex­trem“. Auch Sebastian Kerk will die Situation nicht beschönigen: „Wir stehen genau da, wo wir hingehören.“ Auf Platz 14, nicht weit von der 3. Liga entfernt.

Laute Pfiffe flogen der Mannschaft um die Ohren. Hannover 96 spielt das Stadion leer und enttäuscht auch die Unentwegten, die sich noch in die HDI-Arena wagen. 9300 sollen es gewesen sein beim 1:1 gegen Erzgebirge Aue . Eine Happy Hour vorm An­pfiff wird kaum ausreichen, um die Fans zu überzeugen, beim nächsten Heimspiel gegen Paderborn wiederzukommen – und dafür zu bezahlen, eine unterirdische zweite Halbzeit erleiden zu müssen.

"So kann man definitiv nicht auftreten": Die Stimmen zum 96-Remis gegen Aue

Vor zwei Jahren wurde Trainer Mirko Slomka in einer vergleichbaren Lage entlassen. Das droht Zimmermann nicht. „Die Basis ist eine andere“, sagt Kind, „mit Jan kann man reden. Wir wollen ihm helfen.“ Das soll der Sportchef übernehmen. „Mann muss jetzt als Co-Partner kon­struk­tiv mit dem Trainer zusammenarbeiten“, verlangt der 96-Boss. Das lässt sich so zusammenfassen: Zimmermann steht zwar in der Kritik, soll aber unbedingt bleiben.

„Meine Aufgabe ist es, Jan zu unterstützen, wo ich nur kann“, sagt Mann. Es gehe „einzig darum, den Abstand nach hinten zu vergrößern“. Man dürfe sich durch Gerede über die individuelle Qualität „nicht einlullen lassen“. Zumindest dabei könnten die Pfiffe ein Weckruf sein.