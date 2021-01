"Sollte kein Thema mehr sein": 96-Boss Martin Kind hakt Aufstieg endgültig ab

Die beiden Siege zum Auftakt des Jahres 2021 (4:0 gegen Sandhausen, 2:1 in Darmstadt) hatten der Hoffnung noch einmal Nahrung gegeben: Geht da doch etwas für Hannover 96 in dieser Saison in puncto Aufstieg in die 1. Bundesliga? Mit einem weiteren Erfolg gegen St. Pauli und dem Starten einer echten Serie wäre die Zuversicht bei Verantwortlichen, Spielern und Anhängern sicherlich noch größer geworden, allerdings: Die Roten enttäuschten gegen das Kellerkind und verloren mit 2:3.

"Der Mannschaft fehlt die Stabilität und Konstanz", sagte Martin Kind hinterher. "Wir hatten erkennbar eine Chance, die wir nicht genutzt haben", ergänzte der 96-Profichef, der weniger wegen des Punkterückstands, sondern aufgrund der Leistung hinterherschob: "Der Aufstieg sollte jetzt kein Thema mehr sein."