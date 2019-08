96-Boygroup in Hamburg: Neue Töne mit Hansson - Muslija enttäuscht bei Fürth-Auftritt

In Wiesbaden war Musik drin in der 96-Boygroup. Florent Muslija (21) und Linton Maina (19) sind in mehrerer Hinsicht begabt. Maina legt die Musik in der Kabine auf, Muslija sang den Kollegen im Trainingslager etwas vor. Mirko Slomka gab beiden Zeit, sich auch sportlich mehr zu zeigen. ,

„Ich bin nicht bereit zu sagen: Wir geben den Weg jetzt auf mit den jungen Spielern“, sagte der Trainer nach dem Pokal-Aus in Karlsruhe. „Wir haben Geduld.“ In Wiesbaden zahlte sich das Vertrauen aus, gegen Fürth gab es den nächsten Rückschlag. Den Welpenschutz gab Slomka nach dem 1:1 auf, gerade bei Muslija.