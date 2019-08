Einigung mit Geldgebern in Sicht: Hannover 96 e. V. hat offenbar Insolvenz abgewendet

Ausgerechnet das Leuchtturmprojekt Vereinssportzentrum Stammestraße hat den Verein mit seinem im März neu gewählten Vorstand finanziell in große Not gebracht. Die Mitgliederzahlen blieben weit hinter den Erwartungen zurück, auch die weitere Finanzierung war unklar. Hannover 96 konnte keine offenen Rechnungen bezahlen, Abteilungs- und Übungsleiter mussten auf ihr Geld warten und wurden unruhig.

Mehr noch: Gemeinsam mit den 96-Investoren ist offenbar ein tragfähiger Finanzplan für die Zukunft ausgehandelt worden. Offiziell bestätigen will das bei 96 niemand, eine Entscheidung wird für diese Woche erwartet.

Nun aber scheint eine Lösung nahe, am Freitag sollen bereits die Verträge unterzeichnet worden sein. Und deren Inhalt soll die Zukunft des Breitensports mit seinen 17 Abteilungen nachhaltig sichern. Die Rede ist von einem 6-Millionen-Paket, das die Hannover 96 Sales & Service GmbH (S&S) – also die Gesellschaft der vier Geldgeber Martin Kind, Dirk Roßmann, Gregor Baum und Matthias Wilkening – dem Verein zur Verfügung stellt. Als Spenden über insgesamt 25 Jahre. Auch soll ein Darlehen von rund einer halben Million Euro erlassen werden.

Rund 1,5 Millionen als Soforthilfe

Beträge, die die Lücken im Vereinssportzentrum (Betrieb jährlich rund 1,2 Millionen Euro) schließen und die Arbeit in den Abteilungen finanzieren sollen. Um den Worst Case, also die unmittelbare Insolvenz, zu verhindern, gewährt die S&S weitere Darlehen an den e. V. von fast 3 Millionen Euro, rund die Hälfte davon quasi als Soforthilfe unmittelbar.