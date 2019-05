Hannover 96: Bremer Verdacht um das Stimmungs-Desaster bei Füllkrug

Die Einwechslung des seit Dezember verletzten Niclas Füllkrug endete im Stimmungs-Desaster. Mit Füllkrug und Ihlas Bebou hätte Hannover 96 wesentlich bessere Chancen auf die Rettung gehabt. "Fülle" trägt keine Hauptschuld am Abstieg. Aber der Wechsel nach Bremen (6,3 Millionen Euro) und das von Werder veröffentlichte launige Video ("Butter bei die Fische") mitten im Abstiegskampf vergiftete die Stimmung. Nun ist die Frage: Warum wechselte 96-Trainer Thomas Doll den Stürmer dann überhaupt ein? Denn Bundesliga-fit war Füllkrug nach nur zwei kompletten Trainingseinheiten noch nicht. Funktionäre von Werder Bremen sollen den Verdacht geäußert haben, 96 habe seinen Spieler sogar mit voller Absicht ins Pfeifkonzert geschickt.

Die Einwechslung: Niclas Füllkrug kam gegen Freiburg in der 86. Minute für Edgar Prib. Es war kein schönes Comeback für den Derbyhelden nach der Knie-OP und den fünf Monaten Pause. © Florian Petrow

"Bei Werder, so war nach dem dem 1:0-Sieg gegen Hoffenheim zu hören, besteht daher schon der Verdacht, dass der 26-Jährige vorgeführt werden sollte", berichtet die "Deichstube", das Internetportal der Kreiszeitung. Nach Info des SPORTBUZZER kommt dieser Verdacht aus der Führungsetage der Bremer. Zitieren lässt sich damit niemand. Füllkrug vorführen? Das wäre mindestens eine seltsame Sichtweise, zumal Werder selbst seinen neuen Spieler mit dem Interview kurz nach der Verpflichtung vorgeführt hatte, während Hannover 96 noch im Abstiegskampf um die Erstliga-Existenz kämpfte. Sowohl 96 als auch Füllkrugs Berater hatten sich nachher bei den Bremern beschwert. Werder entschuldigte sich im Nachgang. Aber das Video war in der Welt, der Ruf des Ricklingers angekratzter, als es der Spieler und der 96-Trainer Thomas Doll wahrhaben wollten.

Die unnötige Einwechslung

Doll hatte Füllkrug "etwas Gutes tun wollen", hieß es bei 96 intern. Das bestätigte der Trainer auch nach dem Spiel. „Fülle hat sich bereiterklärt, hier noch mal dabei zu sein. Der wusste ja, was auf ihn zukommt. Der wollte sich verabschieden, von seinem Publikum, er ist nicht durch die Hintertür rausgegangen, er wusste, dass er nicht Standing Ovations bekommt“, so der 96-Trainer. „Und ist das nicht großartig, wenn sich so ein junger Kerl noch mal zeigt, weil er den Verein lieben gelernt hat?“