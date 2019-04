"Noch in der Verlosung": Hannover 96 gibt die Hoffnung auf den Klassenerhalt nicht auf

Die Stimmung ist nämlich toll in der Mannschaft. Der 96-Trainer hat festgestellt, dass eine „Jetzt-erst-recht-Haltung Einzug gehalten hat“ , dass da „Profis sind, die Ehre und Stolz haben, den Bock umzustoßen“. Am Ostersonntag (18 Uhr) soll er in Berlin fallen, der Bock. „Ich bin mal gespannt, wenn wir mal einen Sieg einfahren, was sich dann entwickeln könnte“, sagt Doll. „Es wäre schön, so was zu erleben, was da für Kräfte freigesetzt werden könnten.“

Die Duelle zwischen Hertha BSC und Hannover 96 geben schon einiges an interessantem Fotomaterial her. Aber seht selbst ... ©

Bei nur noch fünf Spielen bleibt auch nicht mehr viel Zeit zum Träumen. Was 96 ein bisschen Mut machen könnte, ist die unklare Lage beim Gegner. Trainer Pál Dárdai muss zum Saisonende gehen, seine Hertha hat fünfmal am Stück verloren – 96 trifft also auf einen Gegner auf Augenhöhe. Es ist der real existierende Wahnsinn, dass 96 mit den lausigen 14 Punkten zwar abgeschlagener Letzter, aber noch immer nicht komplett raus ist. „Wir sind immer noch in der Verlosung“, glaubt Doll.

96 hofft auf Augsburger Schützenhilfe

Aktuell sind es sieben Punkte Rückstand auf Stuttgart und den Relegationsplatz. Der VfB kommt jedoch auch nicht vom Fleck, spielt am Samstag (15.30 Uhr) in Augsburg. Verliert Stuttgart, könnte 96 mit einem Sieg den Rückstand auf vier Punkte verkürzen. Das ist die neueste Wunschrechnung vor dem Spieltag, die allerdings schon viel zu oft nicht aufging. Besonders vor den Partien gegen die direkten Konkurrenten in Stuttgart (1:5) oder in Augsburg (1:3) hatte 96 noch die realistische Chance, richtig mitzumischen im Kampf um den Klassenerhalt.